Kein leichter Einstieg für Rot-Weiß Koblenz

Aus unserem Archiv

Koblenz

Eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen nimmt TuS Rot-Weiß Koblenz wieder den Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. In einem Nachholspiel empfängt die Mannschaft von Trainer Fatih Cift am Sonntag um 15 Uhr den FK Pirmasens auf dem Oberwerther Kunstrasenplatz. Die Partie hätte eigentlich bereits Anfang Dezember über die Bühne gehen sollen, musste aber wegen starken Schneefalls wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesagt werden.