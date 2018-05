Vor eigenem Publikum lief es für TuS Rot-Weiß Koblenz in den vergangenen Wochen optimal – drei Siege aus drei Spielen. In der Fremde tat sich der Fußball-Oberligist dagegen zuletzt etwas schwerer und holte nur einen Punkt aus den drei vergangenen Partien. Zwei Gelegenheiten bleiben den Rot-Weißen in dieser Saison noch, um die Auswärtsbilanz aufzubessern. Die erste Chance bietet sich den Koblenzern am heutigen Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Dann steigt auf dem Quintinsberg das Rheinlandderby beim FC Karbach.

Mehr Effizienz – das ist es, was sich Fatih Cift von seiner Mannschaft wünscht. „Dass wir kicken können, wissen wir. Aber wir machen die Tore einfach nicht. Das ist das ...

Lesezeit für diesen Artikel (415 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.