Sieben Spiele hintereinander hat der SC Idar-Oberstein nicht gewonnen, wenn er am Samstag (16 Uhr) zu seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga beim FV Eppelborn antritt. Dass der Negativlauf beim Aufsteiger enden könnte, dafür spricht das Ergebnis vom vergangenen Samstag gegen den FSV Jägersburg. 0:0 spielte der SC da bekanntlich. Es war die zweite torlose Partie der Idarer in dieser Saison nach dem 0:0 am 7. Oktober bei Saar 05 Saarbrücken. Damals wie heute wurde der SC für einen Negativlauf und das torlose Remis von Vielen getadelt. Damals zu Unrecht, denn dieses 0:0 war der Startschuss für die überragende Herbstserie mit fünf Siegen in Folge. Eine Nullnummer als Mutmacher also, vielleicht klappt das ja jetzt wieder.

„Warum nicht?“, sagt Murat Yasar. Der SC-Trainer erkennt jedenfalls durchaus Parallelen zur Situation Anfang Oktober und der aktuellen. Er erklärt: „Damals wie am vergangenen Samstag ist es darum gegangen, dass ...

Lesezeit für diesen Artikel (590 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.