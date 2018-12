Der zurückliegende Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga war nicht gerade einer, der den heimischen Teams in guter Erinnerung bleiben wird. Nicht nur, weil die SG Neitersen in Mehring und die SG Malberg daheim gegen Trier-Tarforst jeweils mit 0:2 verloren, sondern auch, weil die Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg fleißig punktete. So kommt es, dass vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause zwischen dem Tabellensiebten Mendig und dem Drittletzten Hochwald-Zerf gerade mal sieben Punkte liegen. Nach rund zwei Dritteln der Saison stecken also zwei Drittel der Mannschaften im Abstiegskampf.

SG Malberg/Rosenheim - VfB Linz (Sa., 16 Uhr). Wenn am Samstag im Anschluss an das letzte Heimspiel des Jahres traditionell der Nikolaus bei den Malbergern vorbeischaut, wird sich Volker ...

