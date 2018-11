Dass sich der Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell an der heimischen Brauerstraße pudelwohl fühlt, bewiesen die Vulkanstädter mit dem 2:1 (0:1)-Sieg gegen Aufsteiger SG Hochwald Zerf. Nachdem die Gäste mit einer etwas überraschenden Führung in die Pause gegangen waren, zeigte die Eintracht in den zweiten 45 Minuten ihre ganze Qualität und wurde dafür mit dem späten Siegtreffer auch belohnt. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für Mendig/Bell weiter mit dem Derby bei der SG 99 Andernach.

Aufgrund einiger Personalsorgen agierte der Gast von der Landesgrenze zum Saarland in Mendig sehr abwartend und aus einer kompakten Defensive. Die Mannschaft von Mendigs Trainer Cornel Hirt durfte somit einen ...

Lesezeit für diesen Artikel (434 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.