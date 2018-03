Emmelshausen holt Edelmann, Kasper kommt zur neuen Saison

Der TSV Emmelshausen vermeldet eine kurzfristige Verpflichtung: Kevin Edelmann, der am Freitag 25 Jahre alt wird, verstärkt den Rheinlandliga-Tabellenführer und gibt am gleichen Tag (19 Uhr) sein Debüt im Härtetest bei Südwest-Verbandsligist Hassia Bingen.

Wieder vereint: Emmelshausens Trainer Julian Feit (links) begrüßt Kevin Edelmann, mit dem er früher in der Jugend der TuS Koblenz kickte.

Foto: TSV

Wie so viele TSV-Kicker hat auch Kevin Edelmann eine Vergangenheit bei TuS Koblenz – und die ist auch mit Emmelshausens jungem Trainer Julian Feit verbunden: Edelmann und Feit spielten in der Jugend zusammen für die TuS. Während Feit sich dann Emmelshausen anschloss, probierte es Edelmann bei den Koblenzern im Seniorenbereich, spielte in der Rheinlandliga-Reserve und in der Saison 2012/13 auch zweimal im Regionalliga-Team.

2013 zog es Edelmann dann in die USA zum Studieren, bei zwei College-Mannschaften (Spartanburg und Furman University) hinterließ er auch als Fußballer bleibenden Eindruck. Nach etwas mehr als vier Jahren in den Staaten kehrte Edelmann am vergangenen Freitag nach Deutschland zurück. Feit hatte den Kontakt zu seinem Ex-Mitspieler nie abreißen lassen, schnell fand man zusammen. „Durch die Connection von Julian hatten wir Glück, an Kevin zu kommen. Wir glauben, er passt perfekt zu uns“, sagt der Sportliche Leiter Karl Hartmann. Edelmann ist im defensiven Mittelfeld zu Hause, genau in dem Bereich hatte Maciej Kowalski-Haberek den TSV im Winter nach Polen verlassen. Ein großer Verlust, den Edelmann nun kompensieren könnte. „Es ist immer schwer, Vergleiche zu ziehen, denn Maciej war ein starker Spieler und hat viele Tore gemacht“, sagt TSV-Teammanager Winfried Hawig: „Aber Kevin ist ein ähnlicher Spielertyp, lassen wir uns überraschen.“

Im Kampf um die Meisterschaft und den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga könnte Edelmann zur großen Hilfe werden. Bereits am kommenden Sonntag (18. Februar) beginnt für Emmelshausen die Restrunde mit dem Nachholspiel beim SV Windhagen.

Ebenfalls fix: Niklas Kasper, der zurzeit noch im A-Jugend-Regionalliga-Team der TuS Koblenz spielt, kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein TSV Emmelshausen zurück. Kasper ist Stammspieler bei der U 19 der TuS. bon