Torjäger aus der Bezirksliga verstärkt Neitersen – SG plant fünf Testspiele

Fußball-Rheinlandligist SG Neitersen/Altenkirchen verstärkt seinen Kader mit sofortiger Wirkung mit vier Neuzugängen. Während mit dem 20-jährigen Defensivspieler Nick Madronte und dem noch ein Jahr jüngeren im Mittelfeld beheimateten Hannes Hering (zuletzt beide VfL Hamm) zwei ambitionierte Talente zu ihrem Heimatverein zurückkehren, sind die Winterverpflichtungen Nummer drei und vier komplett neue Gesichter im Wiedbachtal und auf der Glockenspitze. Johannes Kühne (29) kommt von Jeunesse Esch aus Luxemburg, und mit Florian Raasch gewinnen die Kombinierten einen torgefährlichen Angreifer dazu.

Bringt den begehrten Torriecher mit zur SG Neitersen/Altenkirchen: Florian Raasch erzielte in vier Spielzeiten über 100 Bezirksliga-Tore für die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth.

Foto: René Weiss

Der 25-Jährige war im Sommer 2013 von der SG Puderbach/Urbach-Dernbach/Daufenbach/Raubach zur SG Ellingen/Bonefeld/Willroth gewechselt und ist seitdem einer der Top-Torjäger der Bezirksliga Ost. In den vergangenen vier Spielzeiten erzielte Raasch mehr als 100 Tore für die Spielgemeinschaft von der Kreisgrenze. „Wir haben Florians Wunsch, eine Spielklasse höher zu spielen, entsprochen, weil die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth ihm viel zu verdanken hat und er sich immer absolut vorbildlich verhalten hat“, sagt Ellingens Vorstandsmitglied André Meffert zum Wechsel.

Am heutigen Montag nehmen die Neiterser unter der Leitung ihres Trainerduos Maik Rumpel/Lukas Haubrich den Trainingsbetrieb wieder auf. Bis zum Saisonstart terminierte die SG folgende Vorbereitungsspiele: Dienstag, 23. Januar, 19.30 Uhr: FV Engers – SG Neitersen; Samstag, 27. Januar, 14.30 Uhr: Neitersen – FC Karbach (in Rengsdorf); Samstag, 3. Februar, 14.30 Uhr: Neitersen – Spvgg EGC Wirges (in Neitersen); Mittwoch, 7. Februar, 19.30 Uhr: Neitersen – SG Hundsangen (in Neitersen); Samstag, 10. Februar, 14.30 Uhr: Neitersen – VfB Wissen (in Neitersen).