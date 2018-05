In der heißen Phase der Saison geht es in der Fußball-Rheinlandliga Schlag auf Schlag. Am Mittwochabend standen sich die SG 06 Betzdorf und die SG Malberg/Rosenheim noch im Derby gegenüber (siehe Bericht auf dieser Seite), am Samstag geht es für beide schon wieder um Punkte. Während die Malberger den TuS Oberwinter empfangen (Samstag, 16 Uhr), geht es für die Betzdorfer zum abgeschlagenen Schlusslicht SG Badem/Kyllburg/Gindorf (Samstag, 17 Uhr). Bereits am heutigen Freitagabend ab 20.30 Uhr hat indes die SG Neitersen/Altenkirchen die Gelegenheit, sich durch einen Heimsieg gegen den FSV Trier-Tarforst für mindestens eine Nacht auf den vierten Tabellenplatz vorzuschieben.

SG Neitersen/Altenkirchen - FSV Trier-Tarforst (Fr., 20.30 Uhr). Der Trend beider Mannschaften könnte gegenläufiger kaum sein: Auf der einen Seite die Westerwälder, denen in den vergangenen Wochen fast alles ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.