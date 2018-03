Probetraining bei Regionalligist: TSV Steinbach testet Eisbachtals Moritz Hannappel

Seine starken Leistungen in der Hinrunde der laufenden Fußballsaison mit zehn Toren haben Begehrlichkeiten geweckt: Moritz Hannappel, Außenbahnspieler von Rheinlandligist Eisbachtaler Sportfreunde, absolviert zurzeit eine Trainingswoche bei Regionalligist TSV Steinbach.

Hat mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht: Moritz Hannappel. Foto: Andreas Hergenha

Am vergangenen Freitag teilte ein TSV-Verantwortlicher dem 21-Jährigen aus Girkenroth zunächst telefonisch mit, dass der Verein ihn gerne zwei bis drei Tage am Stück testen würde. Nach einem ersten Gespräch mit Trainer Matthias Mink am Montag wurde daraus dann sogar eine ganze Woche. Ob Hannappel allerdings auch beim Testspiel des Tabellenachten der Regionalliga Südwest am Sonntag gegen Kickers Offenbach mitwirken darf, und was nach dieser Woche passiert, ist offen. Für Hannappel selbst ist das momentan aber zweitrangig. Er will in erster Linie die Erfahrungen mitnehmen, die das Training unter Profibedingungen bietet. „Es geht schon robust zur Sache“, teilte er seine ersten Eindrücke mit.

Und wie bewerten sie das Ganze bei den Eisbachtaler Sportfreunden? „Ich gehe nicht davon aus, dass Moritz uns im Winter verlassen wird“, sagt Trainer Marco Reifenscheidt, der seinem Spieler eine Woche vor dem Trainingsstart der Eisbachtaler „grünes Licht“ für das Probetraining gegeben hatte. Wenn überhaupt, so Reifenscheidt, ginge es um einen Wechsel im Sommer. Sein Bruder Patrick Reifenscheidt, der Sportliche Leiter der Sportfreunde, sieht das ähnlich: „Ich gehe davon aus, dass Moritz noch länger bei uns spielen wird.“