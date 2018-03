Der Westerwald wurde am Samstag zur Rheinlandliga-Partie zwischen dem Spitzenteam der Eisbachtaler Sportfreunde und dem stark abstiegsbedrohten SV Windhagen allen Klischees gerecht: Schön war das Wetter, doch der Wind pfiff bitterkalt über den Kunstrasenplatz in Nentershausen, an dem etwa 130 unentwegte, frierende Fans den klaren 4:1 (3:1)-Erfolg der Gastgeber verfolgten, die dadurch vor dem Schlagerspiel am Freitag beim TSV Emmelshausen ihren Rückstand auf nur einen Punkt verkürzten.

Klarer Erfolg? Der findet sich eigentlich nur im Ergebnis wieder. Denn einzig der Auftritt der Gastgeber zwischen der 28. und der 38. Minute konnte die Fans erwärmen. Über den Rest ...

Lesezeit für diesen Artikel (598 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

