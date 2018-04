Fünf Punkte Vorsprung, ein noch ausstehendes Nachholspiel, und das Saisonende bereits vor Augen – eine Ausgangssituation, die motivieren kann, die letzten Schritte auf dem steinigen Weg zur Meisterschaft mit Selbstvertrauen und Zuversicht anzugehen, um eine erfolgreiche Runde gebührend zu Ende zu bringen und nach ihrem Abschluss ausgelassen feiern zu können. Es ist aber umgekehrt auch eine Situation, in der sich der Kopf etwas häufiger zu Wort meldet und man sich so seine Gedanken über sich eröffnende Möglichkeiten macht. „Fußball spielt sich auch im Kopf ab“, sagt Frank Wohlert, der Trainer der Spvgg Lautzert-Oberdreis. Erkenntnisse, die sich bei den jüngsten Auftritten des Spitzenreiters in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg verfestigten.

Lautzert büßte im Spitzenspiel gegen den SV Niederfischbach bei der 2:6-Niederlage (Wohlert: „Nach dem Gegentor zum 1:3 gingen die Köpfe runter“) drei Zähler seines komfortablen Polsters ein, lag gegen die ...

Lesezeit für diesen Artikel (1065 Wörter): 4 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.