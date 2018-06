Die zweite Welle der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich kickt in der kommenden Saison wieder in der B-Klasse. Mit einem überzeugenden 6:0 -Auswärtssieg beim SV Allendorf-Berghausen gingen die Dreier-Kombinierten (hier Marlon Diesler im Zweikampf mit Tim Krist) aus eigener Kraft den letzten Schritt, während der mit einem Zähler Rückstand in die abschließende Partie gegangene Verfolger TuS Burgschwalbach II überraschend beim FSV Welterod II Federn ließ und in der Vogtei mit 2:3 den Kürzeren zog. Auf dem Hartplatz am Allendorfer Waldrand legte der Favorit vor rund 100 Zuschauern durch Wajeb Al-Najjar (2.), Marcel Diesler (8.) und Eric Dombrowski (15.) drei schnelle Tore vor, so war früh die Luft raus aus dieser Begegnung. Christian Gross (25.), Marlon Diesler (46.) und Jonas Behnke (60.) machten früh das halbe Dutzend voll. Während die SG den Aufstieg bejubelte, müssen die Einricher am 10. Juni ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz gegen die punktgleiche SG Lierschied/Weyer/Nochern/Oelsberg gewinnen, um nicht sogar in die unterste Klasse absteigen zu müssen. Der Blick auf die anderen Plätze:

TuS Holzhausen II - TuS Gückingen II 5:1 (2:1). Schiedsrichter: Patrick Böttcher (Ruppertshofen). Tore: 0:1 Andre Elsen (5.), 1:1 Lukas Reuter (17., Foulelfmeter), 2:1 Jules Kornas (29.), 3:1, 4:1, 5:1 ...

