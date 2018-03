Nach Friedensgipfel: Rolle rückwärts beim SV Diez-Freiendiez

Der SV Diez-Freiendiez hat den personellen Super-GAU in seiner Fußball-Abteilung (wir berichteten) zur Erleichterung vieler Beteiligter offenbar im allerletzten Moment gerade noch einmal abgewendet. Nachdem sich das Gros der Kicker des A- und C-Liga-Kaders des SV nach der Absichtserklärung des Vorstandes, ab Sommer anstelle von Michael Peters einen neuen Übungsleiter installieren zu wollen, vom Verein abgemeldet hatte, hat ein unlängst von Ex-Trainer Michael Beckers geleitetes Vermittlungsgespräch bewirkt, dass sich am Wirt die dunklen Wolken verzogen haben und die kickende Fraktion wieder optimistischer in die Zukunft blicken kann.

Unstimmigkeiten ausgeräumt: Kapitän Andreas Wiediker (hier eine Szene aus dem Heimspiel gegen TuS Niederneisen) bleibt nun beim SV Diez-Freiendiez ebenso an Bord wie die meisten seiner Kumpels und sein Vater Alexander, der sich in gewohntem Umfang um die Betreuung der Mannschaft kümmert.

Neuer Verein kein Thema mehr

Diejenigen Balltreter, die sich nach der Entlassung von Peters solidarisch mit dem beliebten Trainer und ihren Austritt aus dem Verein erklärt hatten, übten sich nach Informationen der RLZ in einer Rolle rückwärts und werden wohl bis auf den inzwischen in Koblenz wohnenden Maximilian Becker und Rabieh Hindawi, den es zur Reserve des RSV Weyer ziehen soll, auch fortan das Trikot des SV tragen. Ob Youngster Janek Schwenker, der demnächst ein Studium in Köln beginnen wird, weiter bei seinem Heimatverein kicken wird, bleibt abzuwarten. Wie ebenfalls aus Insiderkreisen zu hören war, soll auch die Neugründung eines Konkurrenzvereins in der Grafenstadt kein Thema mehr sein.

„Wir haben am Dienstagabend die verschiedenen Positionen konstruktiv ausgetauscht und mit einem Kompromiss Vereinbarungen getroffen, die eine weitere Zusammenarbeit möglich machen. Jede Krise ist schließlich auch eine neue Chance“, ließ SV-Abteilungsleiter Axel Fickeis auf Anfrage der RLZ wissen. „Es geht weiter bei uns.“ Dass Beckers als Vermittler am Dienstagabend genau die richtige Person am richtigen Ort war, überrascht nicht. Der erfahrene Limburger war es, der den SV nach dessen Neugründung als Trainer binnen fünf Jahren aus der untersten Liga bis ins Kreisoberhaus geführt und dort auch etabliert hatte. Beckers' Wort im Verein hat enormes Gewicht, der SV hat dem gebürtigen Aachener viel zu verdanken. Jetzt wohl auch die Rettung vor einer nur schwierig zu bewerkstelligenden Zukunft, denn wäre es bei der Spielerflucht geblieben, hätte es zappenduster beim SV ausgesehen, der Abstieg in die B-Klasse wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu verhindern gewesen. Fehlende Kommunikation und fehlender Nachwuchs auf Funktionärsebene machte Beckers als Hauptgründe für die vorübergehende Eskalation aus.

„Es hat sich eine Spirale entwickelt, die nur noch ins Negative ging“, so Beckers, dem die Unstimmigkeiten nicht verborgen geblieben waren. „Ich hatte das Gefühl, dass ich eingreifen müsste“, verriet der langjährige Trainer, der dann tatsächlich seitens des Vorstandes und der Mannschaft gebeten wurde, sich als Vermittler der Probleme anzunehmen.

Beckers rät zu mehr Kommunikation

Er schaffte es – „in offenen, fruchtbaren und schonungslosen Gesprächen“ mit einer achtköpfigen Runde am Dienstagabend. „Wir haben eine gemeinsame Basis gefunden, von der wir hoffen, dass sie tragfähig bleibt. Man sollte insgesamt im Verein kommunikativer miteinander verfahren. Die inneren Strukturen haben nicht gestimmt. Das hat sich kürzlich deutlich gezeigt und gerächt. Der Spielbetrieb des SV Diez-Freiendiez soll nun in der bisherigen Form mit allen drei Mannschaften mit Michael Peters als hauptverantwortlichem Leiter weitergeführt werden“, fasste Beckers die Quintessenz des von ihm maßgeblich initiierten „Friedens vom Wirt“ zusammen. Im März soll dann bei einer Abteilungsversammlung des SV Diez-Freiendiez ein neuer – früher nannte man die Position so – Spielausschuss-Vorsitzender gewählt werden.

Aber das ist derzeit noch Zukunftsmusik. Peters hat seine Arbeit als Trainer wieder aufgenommen, der als Nachfolger vorgesehene Löhnberger Ayad Shawkat hat laut Axel Fickeis unterdessen erklärt, für eine weitere Zusammenarbeit nicht zur Verfügung zu stehen. Ab sofort zählt am Wirt wieder ausschließlich der Sport – am Sonntag, 4. März, geht es für das A-Liga-Team ab 14 Uhr im Nachholspiel mit dem Derby gegen den VfL Altendiez weiter.

Von unserem Redakteur Stefan Nink