FSV Welterod plant Neuaufbau in der B-Klasse mit Trainer Gunnar Heuken

Der FSV Welterod muss zwar den bitteren Weggang von gleich bis zu acht bewährten Stammkräften verkraften, hat aber mit Gunnar Heuken den Nachfolger von Trainer Gordon Maus gefunden. Heuken sammelte als Aktiver einst unter anderem beim VfR Limburg 07 und beim SV Wiesbaden in höheren hessischen Klassen Erfahrungen, ist indes aber als Trainer ein eher unbeschriebenes Blatt. , „Wir wagen einen Neuaufbau in der B-Klasse und peilen mit Heuken den Klassenverbleib an“, so FSV-Abteilungsleiter Kai Bender, der auf Anfrage der RLZ unter anderem die Abgänge von Mirko Klotz (SG Meilingen), Malte Henseleit, Benjamin Koch und Florian Koch (alle SG Reitzenhain) und Peter Hofmann (SV Wisper Lorch) bestätigte.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich als Abteilungsleiter mal in eine solche Situation komme. Es war schon ein seltsames Gefühl, als unser Spiel gegen Braubach abgepfiffen wurde. Wir haben schließlich ...

