Die zweite Niederlage für die SG 06 Betzdorf im dritten Heimspiel der noch jungen Saison in der Bezirksliga Ost hätte Mohamed El Aissati fast noch abgewendet. Es lief die 77. Minute, als der Einwechselspieler nach einem wunderbaren Diagonalball von Ersel Sahin auf die linke Seite nahezu alles richtig machte. El Aissati nahm den Ball an, zog in den Strafraum, ließ einen Gegenspieler aussteigen und überwand mit seinem Abschluss aus zehn Metern auch Gästekeeper Timon Topitsch. Am Ende stand nur der Pfosten im Weg, sodass es letztlich beim 2:1 (2:1)-Erfolg für die SG Niederroßbach/Emmerichenhain blieb.

Mehr als diese wirklich dicke Ausgleichschance brachten die Betzdorfer im zweiten Abschnitt aber nicht zustande. Generell war es nach einer unterhaltsamen ersten Halbzeit ruhig geworden auf dem „Bühl“, weil die ...

Lesezeit für diesen Artikel (317 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.