In den vergangenen beiden Spielzeiten hat die SG Hoher Westerwald aus Niederroßbach und Emmerichenhain in der Fußball-Bezirksliga Ost jeweils ganz oben mitgemischt und war lange Zeit ein Titelkandidat. Die Neuzugänge sollen die Abgänge zumindest kompensieren und dazu beitragen, dass das Team von Trainer Nihad Mujakic auch in der kommenden Saison wieder angreifen kann. Stehend von links: Co-Trainer Markus Schneider, Niclas Schneider (FC Dorndorf), Lukas Blech (SG Meudt) und Trainer Nihad Mujakic.

Vordere Reihe: Alexander Haller, André Lang (beide SG Rennerod/Irmtraut/Seck), Constantin Marian Ceapa (Spvgg EGC Wirges), Franjo Tuzlak (SV Rot-Weiß Hadamar) und Niklas Rhein (FC Dorndorf). Auf dem Foto fehlt Kerim ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.