Der Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte ist für den TuS Kirchberg gelungen: Mit 3:1 (2:1) rang der Titelaspirant die SG Elztal Gering-Kollig nieder. Früh ging der Gast in Führung (3.). Fast postwendend glich Artem Sagel zum 1:1 aus (5.). Eine Minute vor der Pause erhöhte Artur Stürz auf 2:1. Nach einer Traumkombination über Lars Zirwes und Jonas Heimer zirkelte Torsten Resch die Polyesterkugel überlegt und gekonnt zum 3:1-Endstand in Netz (63.).

Zwei Paukenschläge gleich zu Beginn der neuen Bezirksligasaison in Kirchberg. Die Uhr hatte gerade zwei Minuten überwunden, da netzte Elztals Standardspezialist Christian Funk aus der Komfortzone vor dem Strafraum einen ...

