Paukenschlag beim FC Metternich: Der Fußball-Bezirksligist und Trainer Patrick Baade gehen ab sofort getrennte Wege. Co-Trainer Kilian Henrichs verlässt den Klub ebenfalls. Die Metternicher Verantwortlichen hatten Baade und Henrichs vor der Partie beim TuS Kirchberg mitgeteilt, die Zusammenarbeit am Saisonende „wegen unterschiedlicher Auffassung über die weitere sportliche Ausrichtung“ zu beenden, wie es in einer Erklärung des FC Germania heißt. Daraufhin legte Baade sein Amt nieder. „Mir hat die Art und Weise nicht gefallen“, sagt Baade. Die Mannschaft wird in den verbleibenden Partien von den Spielern Tobias Lommer und Torben Kühl-Decker trainiert.

Das Duo erlebte in Kirchberg, wie der FC Metternich einen frühen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3 (1:3)-Sieg umwandelte und damit weiter Chancen im Titelrennen besitzt. Spitzenreiter Ahrweiler BC (9:2 gegen ...

Lesezeit für diesen Artikel (588 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

