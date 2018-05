Aufstieg, Meisterschaft, 99 Tore: Der Ahrweiler BC hat mit 25 gewonnenen Spielen eine nahezu perfekte Saison in der Fußball-Bezirksliga abgeliefert. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Ata Spor Urmitz sicherte sich der ABC im Saisonfinale den Meistertitel in der Bezirksliga Mitte und machte damit den dritten Aufstieg in Serie perfekt. Der FC Metternich machte zwar seine Hausaufgabe und siegte bei der SG Mörschbach mit 4:0, musste sich aber erneut mit dem undankbaren zweiten Platz zufrieden geben.

Derweil gab es beim SV Anadolu Koblenz und beim FC Cosmos Koblenz Grund zum Feiern, beide Klubs sicherten sich den Klassenverbleib. Ata Urmitz und SG Mülheim-Kärlich II verloren zwar ihre ...

Lesezeit für diesen Artikel (793 Wörter): 3 Minuten, 26 Sekunden

