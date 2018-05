Zwei Niederburger Schink-Tore waren am letzten Spieltag beim 1:1 (0:0)-Unentschieden zwischen der SG Müden/ Treis-Karden/Moselkern und der SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid entscheidend für den Abstieg der Gäste aus der Fußball-Bezirksliga Mitte. Zuerst hatte Mannschaftskapitän Jan Schink seine Elf mit dem Kopf auf Flanke von Dennis Thiele mit 1:0 in Führung gebracht (76.), ehe Abwehrspieler Markus Schink acht Minuten später mit einem Eigentor den 1:1-Endstand herstellte (84.). Just in dieser Minute fiel in Kirchberg auch ein Tor. Völlig überraschend hatte der Ex-Zeller Fabian Köhler für das vor dem Anpfiff mit Niederburg punktgleiche Anadolu Spor Koblenz gegen den Tabellendritten TuS Kirchberg den 3:2-Siegtreffer erzielt und damit den Niederburger Abstieg besiegelt.

Mit 29 Punkten endet die Saison für Niederburg auf dem vorletzten und damit ersten Abstiegsplatz. Anadolu hat zwei Zählern mehr und ist gerettet. Entsprechend niedergeschlagen war man deshalb auf Seiten ...

Lesezeit für diesen Artikel (508 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.