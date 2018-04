Während sich die halbe Fußball-Bezirksliga Mitte mit Abstiegssorgen plagt, kommt es am Sonntag (17 Uhr) im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion zum absoluten Gipfeltreffen. Seit Wochen ist die Partie mit Endspielcharakter zwischen dem Ahrweiler BC und dem FC Germania Metternich in aller Munde.Die Koblenzer holten sich in 25 Spielen 64 Zähler und gehen als Spitzenreiter in die Partie, die Kreisstädter sind mit 63 Punkten dicht auf den Fersen. Bei danach noch vier zu absolvierenden Spielen kann das Topduell zum Zünglein an der Waage werden.

Viele Superlative können das Aufeinandertreffen der überragenden Mannschaften einleitend beschreiben. Auf ABC-Seite zu nennen wäre da sicherlich die Offensivabteilung, die mit 79 Toren mehr als drei Mal im Schnitt pro ...

Lesezeit für diesen Artikel (584 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

