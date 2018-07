Die Vorbereitung läuft auch bei der SG Hoppstädten-Weiersbach. Es ist die erste nach fünf Jahren, in der sich die Mannschaft aus dem Doppelort für eine Runde in der Landesliga präpariert. Damals – in der Saison 2013/2014 – schwang Eloy Campos das Trainerzepter, schaffte mit seinem Team den Klassenverbleib allerdings nicht. Das soll diesmal natürlich anders werden; nach der Meisterschaft in der vergangenen Bezirksligasaison peilt die SG Hoppstädten-Weiersbach den Nichtabstieg in der Landesliga an. Eloy Campos ist noch immer beziehungsweise wieder dabei, wenn auch nicht in Verantwortung, sondern „nur“ als Spieler. Coach ist bekanntlich Jörg Marcinkowski, und dem Meistertrainer soll nun auch das Kunststück gelingen, die SG mindestens zwei Jahre in Folge in der Landesliga zu halten.

Das hat zuletzt Hans-Jürgen München geschafft, der mit dem TuS Hoppstädten in den Spielzeiten 2010/11 und 11/12 in der Landesliga spielte. Martin Mayer hielt den SV Weiersbach, den anderen Verein, ...

Lesezeit für diesen Artikel (841 Wörter): 3 Minuten, 39 Sekunden

