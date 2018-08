SGE-Jahrmarktspiel: Mit mehr Mut gegen RWO

Wirklich lang ist die Strecke von Alzey nach Bad Kreuznach nicht, eine halbe Stunde mag die Fahrt mit dem Auto dauern, und das ist pessimistisch geschätzt. Am vergangenen Freitag hätten sich Patrick Krick und Marc Killat die Tour auf den Alzeyer Wartberg allerdings schenken und ihre Zeit anders verplanen können. Krick, Trainer der SG Eintracht Bad Kreuznach, und sein Teammanager Killat waren in die Volkerstadt gefahren, um Kenntnisse über RWO Alzey zu gewinnen. Die beiden SGE-Macher hatten schon das Jahrmarktspiel im Kopf, das die Eintracht am heutigen Freitag ab 18.45 Uhr im Moebus-Stadion gegen eben jene Alzeyer bestreiten wird. In der Partie gegen Alemannia Waldalgesheim ging für RWO dann allerdings alles schief, was irgendwie misslingen konnte, sodass am Ende ein 2:5 für die Alzeyer stand – ein Spielverlauf, aus dem Krick mit Blick auf das Fußball-Verbandsligaderby des zweiten Spieltags in Bad Kreuznach nicht so recht schlau werden konnte.

So sagt Krick vor dem Derby gegen den Landesliga-Meister aus dem Jahr 2017 denn auch Dinge, die den Alzeyern schmeicheln, obwohl die mit einer schwachen Leistung auch durchaus zu der ...

Lesezeit für diesen Artikel (428 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.