Die Hassia will hoch: Grünes Licht für den Oberliga-Aufstieg

Dritter gegen Zweiter – der zweite Saisonteil in der Fußball-Verbandsliga startet für Hassia Bingen direkt mit einem Schlüsselspiel. Am Sonntag um 15 Uhr sind die Schützlinge von Hassia-Trainer Nelson Rodrigues beim FC Speyer zu Gast.

„Wir haben die Situation genossen, als Tabellenzweiter zu überwintern. Nun ist aber wieder Arbeiten angesagt, schließlich wollen wir uns oben festbeißen und so lange wie möglich in der Spitzengruppe bleiben“, erklärt Rodrigues. Sollte der große Wurf mit dem Aufstieg gelingen, dürfte das Team in diesem Jahr übrigens auch die Oberliga anpeilen. Vor zwei Jahren hatte der Vorstand abgelehnt, sich für die Oberliga zu bewerben. „Die Frage nach einem möglichen Aufstieg ist aus der Mannschaft an mich herangetragen worden. Ich habe den Vorstand damit konfrontiert und grünes Licht bekommen. Der Vorstand würde sich dieses Mal bewerben“, berichtet Rodrigues.

Doch noch wollen die Binger nicht zu viele Worte über die Oberliga verlieren. Der Coach sagt: „Zu einem Aufstieg gehört jede Menge Arbeit, wir sind gut beraten, von Woche zu Woche zu denken.“ In dieser Woche heißt der Gegner FC Speyer. „Die Speyerer stehen zu Recht da oben, werden von Ralf Gimmy glänzend eingestellt“, lobt Rodrigues den Kontrahenten. Der Wintereinbruch könnte zu einem Spielausfall führen – zum Leidwesen des Binger Trainers: „Wir haben sehr früh mit dem Training begonnen, es wird Zeit, dass es losgeht.“ Verzichten müssen die Binger auf den verletzten Torwart Pascal Eder, zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Jannik Persch, der sich in einem Testspiel eine Zerrung an der Schulter zugezogen hat. olp