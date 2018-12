Die turbulente Derby-Geschichte von RWO Alzey und der SGE Bad Kreuznach erhält 2018 kein neues Kapitel. Das gestern angesetzte Spiel der Fußball-Verbandsliga wurde abgesagt. Die Stadt Alzey sperrte das Spielfeld im Wartberg-Stadion.

Auch der VfR Kirn musste in der Landesliga (gegen SF Bundenthal) passen. Ansonsten hielten sich die Absagen aber in Grenzen. Kurios: In Stromberg wartete die SG Soonwald II auf Gegner ...