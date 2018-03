Baumgartner und die SGM haben die gleichen Ziele

Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach setzt auf Kontinuität. Trainer Andy Baumgartner und ein Großteil des Kaders bleiben dem Fußball-Landesligisten treu.

Freut sich auf eine weitere Saison als Trainer der SG Meisenheim/Desloch/ Jeckenbach: Andy Baumgartner verlängert.

„Der Verein und ich haben uns auf die Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr bis Sommer 2019 geeinigt“, erklärte der 34-Jährige und ergänzte: „Es gab Gespräche, in denen die Vereinsführung und ich schnell festgestellt haben, dass wir die gleichen Ziele in den nächsten Jahren verfolgen.“ Um welche Ziele es sich dabei handelt, verhehlte Baumgartner nicht: „Wir wollen uns in der Landesliga weiter Richtung Spitzengruppe bewegen. Es ist in der Vergangenheit oft über uns gesprochen worden, aber nicht richtig ernst geworden. Das würden wir gerne ändern.“ Ein weiterer Aspekt ist, dass erneut Spieler aus dem starken Jugendteam, das Baumgartner vier Jahre lang coachte und das von den Lesern des Oeffentlichen Anzeigers zur Mannschaft des Jahres gewählt wurde, im Sommer in den Männerbereich wechseln. „Ich spüre zu den Jungs eine gewisse Verbindung und habe das Gefühl, dass da noch nicht das Ende erreicht ist“, sagte Baumgartner.

Zwei Abgänge wurden in den vergangenen Tagen bekannt: Wir berichteten bereits, dass Christoph Lawnik Trainer der SG Veldenzland wird und Michel Schmitt zu seinem Heimatklub VfR Baumholder zurückkehren wird. „Beides ist völlig legitim. Von uns gibt es da keinerlei negatives Wort. Wir wünschen beiden alles Gute“, sagte Baumgartner.

Er kann auf der Habenseite auch bereits Verlängerungen verbuchen. Benny Schmell bleibt Kotrainer und läuft für die SG auf. „Es ist schön, ihn weiter an meiner Seite zu haben, zumal er einer der besten Spieler der Region ist“, erklärte der Chefcoach, der sich zudem freut, weiterhin auf die Offensivspezialisten Felix Frantzmann und Alex Tiedtke bauen zu können. „Für einen Trainer ist es wichtig, seinen Kapitän an Bord zu behalten. Felix hat ja auch vor der Winterpause gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Auch Alex hat sofort zugesagt“, kommentierte Baumgartner die beiden Personalien und ergänzte: „Es wird viele überraschen, dass auch Luca Baderschneider bei uns bleibt. Er ist ein Riesen-Talent, möchte seine Lehre aber in Ruhe zu Ende bringen und in dieser Phase in seinem gewohnten Umfeld Fußball spielen. Seine Aussagen zur SG haben uns sehr gefreut“, erläuterte Baumgartner. Auch bei Pascal Michael standen die Interessenten Schlange. Doch auch der Kapitän des A-Junioren-Regionalliga-Teams wird bei den Meisenheimern den Schritt vom Jugend- zum Männerfußball gehen – betreut von Andy Baumgartner.

Von unserem Redakteur Olaf Paare