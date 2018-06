Nelson Rodrigues fehlte am Mittwochabend, als die Verbandsliga-Fußballer von Hassia Bingen beim ersten Aufstiegsspiel zur Oberliga zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und Borussia Neunkirchen in Nentershausen weilten. Der Trainer war bis gestern mit der portugiesischen Wein-Nationalmannschaft bei der EM in Slowenien unterwegs und verpasste somit das 2:0 der Sportfreunde. Die Hassia trifft somit am Samstag in Neunkirchen auf einen Gegner, der maximal unter Zugzwang steht. Will der Ex-Bundesligist in der Aufstiegsrunde noch ein Wörtchen mitreden, muss er gewinnen. Um 16 Uhr wird das Heimspiel der Borussia gegen die Binger angepfiffen. Es ist die erste von zwei Partien für die Hassiaten, die dann kommenden Mittwoch um 19 Uhr noch gegen das Team aus dem Eisbachtal antreten müssen.

„Ich gehe davon aus, dass die Borussia das Visier runterklappen wird“, sagt Sandro Schlitz, der Assistenztrainer der Binger und rechnet mit einem Gegner, der vehement auf ein besseres Resultat als ...

Lesezeit für diesen Artikel (324 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.