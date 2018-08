Kreis Bad Kreuznach. Der SV Vatanspor Kirn hat in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 1 die Tabellenführung übernommen. Mit 7:3 schlug der SV den FC Martinstein, der zur Pause noch mit 2:1 geführt hatte. Nach dem Seitenwechsel drehten die Kirner aber auf und kamen zu einem klaren Sieg. Dahinter lauern mit jeweils vier Zählern die SG Alsenztal III (3:3 bei der SG Fürfeld II) und die SG Nordpfalz III (5:3 bei der Bretzenheimer Reserve). Einen rassigen Kick lieferten sich die SG Volxheim/Badenheim II und die SG Nordpfalz III in der C-Klasse Bad Kreuznach 2. Beim 6:3 der Lemberg-Kicker lagen die Volxheimer bereits mit 3:1 in Front. Doch die SGN gab nicht auf und wandelte den Rückstand in einen letztlich deutlichen Dreier um. le

C-Klasse Bad Kreuznach 1 SG Hundsbach/Limbach - TSV Bockenau 4:2 (1:1). Tore: 1:0, 3:2 Manuel Schlabb, 1:1 Dirk Schwarz, 1:2 Andre Schuster, 2:2 Benedikt Matzke, 4:2 Oliver Seis. SG Fürfeld/Neu-Bamberg II - ...

