Nach der ersten Niederlage des FC Brücken (1:2 in Mörschied) in der Fußball-Bezirksliga hat die SG Alsenztal die Tabellenführung übernommen. Der neue Primus musste sich für den sechsten Saisonsieg aber gehörig strecken. Bis zur 74. Minute stand es im Auswärtsspiel beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim 0:0, ehe einmal mehr Serdar Yildiz die Alsenztaler mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung schoss. Am Ende sprang ein 3:0-Erfolg heraus. Erfreulich verlief der sechste Spieltag auch für das Aufsteiger-Duo. Sowohl die SG Guldenbachtal (2:1 gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II) als auch die TuS Waldböckelheim (3:1 bei Karadeniz Bad Kreuznach) feierten ihren ersten Saisonsieg.

SG Weinsheim - TuS Hackenheim 1:5 (1:1). Im ersten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Artur Marger brachte die Gäste in Minute 34 in Front. Doch SGler Steven Thiel ...

