Schießt Florian Galle (in rot) die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein noch zur Bezirksliga-Meisterschaft und zum Aufstieg, ehe er als Spielertrainer zum VfR Kirn wechselt? Zuletzt lief Galle, wie hier beim 4:1 in Mörschied, immer für den SC Idar-Oberstein II auf, insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Mann mit starken linken Fuß auch am heutigen Freitagabend im heimischen Haag gegen Schlusslicht SC Birkenfeld für die Mannschaft von Tomasz Kakala spielen wird. Anstoß ist um 19.30 Uhr, und der SC Idar-Oberstein II könnte den Kampf um den Titel mit einem noch einmal so richtig heiß werden lassen, nachdem die SG Hoppstädten-Weiersbach gegen Hackenheim gepatzt.

Bis auf zwei Punkte wäre der SC II dann wieder an der SG dran. Der Aufstieg sollte eigentlich für beide kein Problem sein, schließlich klettern diesmal die ersten Beiden direkt ...

