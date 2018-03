Der Bollenbacher SV ist einfach schwer zu besiegen

Der Bollenbacher SV steuert auf ruhigem Fahrwasser durch die Fußball-Bezirksliga. Das Team von Trainer Sascha Nicolay belegt derzeit Platz sechs und hat 22 Punkte gesammelt. Allerdings haben die „Daaler“ erst 14 Partien bestritten und damit beispielsweise zwei weniger als die Spitzenteams aus Hoppstädten-Weiersbach und Hackenheim, die allerdings auch schon zwölf beziehungsweise elf Punkte mehr auf ihrem Konto haben.

Das lief gut: „Ich glaube, dass wir insgesamt sehr schwer zu schlagen sind“, sagt Nicolay. Lediglich viermal verließ der BSV den Platz als Verlierer, zudem konnte die Mannschaft Rückschläge äußerst gut verkraften. Als Beispiel sei die 1:8-Niederlage gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II genannt. „Da haben wir drei Tage später ein überragendes Pokalspiel gegen die erste Mannschaft der SG Eintracht abgeliefert und wären bei einer normalen Schiedsrichterleistung wohl auch weitergekommen“, erinnert sich Nicolay.

Das lief schlecht: Der BSV ließ die nötige Konstanz vermissen, um im Konzert der Topmannschaften mitspielen zu können. „Immer wenn wir die Möglichkeit bekamen, oben anzuklopfen, haben wir es nicht geschafft“, analysiert Nicolay. Zudem leistete sich der BSV zu viele Fehler in der Defensivarbeit. „Manchmal wäre es schwerer gewesen, wenn wir uns die Bälle selbst reingehauen hätten“, schildert Nicolay mit einem Augenzwinkern.

Der Trainer: Nicolay wird sein Engagement bekanntlich nach dieser Saison beenden und bekräftigt: „Das war auf keinen Fall eine Entscheidung gegen den BSV, sondern für mich und die Spvgg Wildenburg. Ich glaube auch, dass ich die Mannschaft nach sieben Jahren guten Gewissens übergeben kann.“ Als dritter Vorsitzender des BSV wirkte Nicolay auch an der Entscheidungsfindung bei der Trainersuche mit. In Timo Leismann und Florian Herzog hat sich der BSV bekanntlich für eine vereinsinterne Lösung entschieden. „Ich bin überzeugt, dass das Duo Leismann/Herzog nicht nur in der Lage sein wird, mich zu ersetzen, sondern die Mannschaft auch weiterentwickeln wird“, betont Nicolay.

Die Personalsituation: Thorsten Schäfer schloss sich im Winter der Spvgg Wildenburg an. „Thorsten wohnt ja in Schauren und möchte einfach etwas kürzer treten“, sagt Nicolay über den einstigen Regionalligaspieler des SC Idar-Oberstein. Ansonsten gab es keine Veränderungen beim BSV.

Der Gewinner: Marlon Krujatz spielte in den Augen seines Trainers eine überragende Halbserie. Der Flügelspieler führt die vereinsinterne Torjägerliste mit neun Toren an. Außerdem lobt Nicolay seinen Zugang Mehmet Kartal: „Er hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Spieler entwickelt und seine Sache richtig gut gemacht“, lobt der Coach.

Pechvogel: Vom Verletzungspech waren in der ersten Saisonhälfte viele BSV-Spieler geplagt. Kotrainer Florian Herzog stand nur selten auf dem Platz. Zudem musste der BSV in Julian Kornetzky und Marc Lotzmann den Ausfall zweier absoluter Leistungsträger verkraften. „Auch Dominic Gee, der prächtig in Form war, konnte nach dem siebten Spieltag kein Spiel mehr bestreiten“, erzählt Nicolay.

Ausblick: Der BSV startet am 18. Februar mit einem Heimspiel gegen den SV Türkgücü Ippesheim in den zweite Saisonhälfte. Gewinnt der BSV seine Nachholspiele, trennen ihn lediglich sechs Zähler von Platz eins. „Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, sind wir in der Lage jede Mannschaft in der Liga zu schlagen. Wir können auf jeden Fall das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf spielen“, resümiert Nicolay.

