Zwei Mannschaften der Fußball-Bezirksliga steigen am Saisonende in die Landesliga auf. Die besten Karten haben derzeit die SG Hoppstädten-Weiersbach und der SC Idar-Oberstein II. Die SG hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Idarer und acht auf die SG Schmittweiler/Callbach. „Die Meisterschaft ist weg“, folgert SC-Trainer Tomasz Kakala. Dem kann Jörg Marcinkowski natürlich nicht zustimmen. „Da bin ich ziemlich konservativ“, sagt der Hoppstädtener Coach. „So lange rechnerisch noch was dazwischenkommen kann, halte ich den Ball flach.“

Allzu tief möchte Marcinkowski aber nicht stapeln. „Wir haben einen Plan. Der heißt Landesliga“, sagt der SG-Trainer. „Dafür brauchen wir noch fünf Punkte.“ Dafür stehen den Hoppstädtenern ebenso viele Partien ...

Lesezeit für diesen Artikel (357 Wörter): 1 Minute, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.