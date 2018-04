Einen absoluten Big Point sicherte sich der ASV Idar-Oberstein beim 1:0-Auswärtserfolg gegen den Drittplatzierten SV Heimbach. Damit scheinen die Volkesberger nun recht sicher auf Rang zwei des Tableaus zu sein, müssen allerdings die jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den SV Heimbach verteidigen und gleichzeitig versuchen, den sechs Punkte in die andere Richtung entfernten TuS Tiefenstein einzuholen. Grundlage für den Sieg in Heimbach war ein ganz starker Start der Gäste, die den anfänglichen Heimbacher Tiefschlaf gekonnt ausnutzten. Jan-Niklas Decker drückte bereits früh per Kopf zur Entscheidung ein (1.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem der ASV durchgehend die etwas besseren Torgelegenheiten hatte und mehrfach am starken Jens Hoferichter im Gastgeber-Gehäuse scheiterte. „Das war ein zwar glücklicher aber dennoch nicht unverdienter Sieg für den ASV, da er die besseren Torchancen hatte“, kommentierten Gästecoach Armin Decker und sein Pendant vom SVH Jens Hoferichter unisono.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber zwar die Kontrolle und drückten auf das Remis, ließen aber immer wieder Konter der Gäste zu, die allesamt ungenutzt blieben. Doch in der Schlussphase sorgte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.