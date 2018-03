Seit Saisonbeginn ist Philipp Römer Spielführer des FC Hennweiler. Er teilt sich die Aufgabe mit Christopher Ellgass. Mit 22 Jahren ist Römer noch recht jung für diese Aufgabe. „Ich spiele schon eh und je in Hennweiler“, erläutert der Käpt'n. „Nur in der Jugend war ich für eine Saison beim SC Idar, weil es diese Altersstufe beim FC nicht gab. Früher stand ich an der Seitenlinie. Das hat einen gewissen Stellenwert. Ich bin schon länger Ansprechpartner.“ Er wurde von der Mannschaft gewählt, allerdings gab es von der Vereinsführung und Trainer Armin Rösler gewisse Vorgaben.

Römer hat auch außerhalb des Platzes Aufgaben. So organisiert er beispielsweise zusammen mit dem Spielerrat die Abschlussfahrt. Während der 90 Minuten ist Römer erster Ansprechpartner für Rösler, der die Mannschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (362 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.