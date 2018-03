Conradt und Aliakar bleiben dem TuS treu

Die Freude bei den Verantwortlichen des Fußball-A-Klassen-Klubs TuS Breitenthal/Oberhosenbach ist groß: Die beiden Trainer Timo Conradt und Ufuk Aliakar haben ihre Verträge bis zum Sommer 2019 verlängert. „Das war unsere Wunschlösung“, freut sich Fußball-Abteilungsleiter Frank Stumm, der ergänzt: „Wir haben uns deshalb auch gar nicht in irgendwelche andere Richtungen umgehört, sondern haben in aller Ruhe darauf gewartet, wie sich die beiden entscheiden.“

Die Breitenthaler Verantwortlichen loben die Arbeit ihrer Coaches sehr. Aus den ersten 14 Spielen haben die Breitenthaler 24 Punkte gesammelt und stehen als Siebte in der vorderen Tabellenhälfte. Daran hat Conradt mit zwölf Treffern einen großen Anteil. „Uns freut aber auch, dass die Trainer uns als Verein positiv wahrnehmen. Timo hat in den Gesprächen unsere Unterstützung und auch das Verhalten unserer Zuschauer sehr gelobt. Das hat für ihn auch den Ausschlag gegeben, bei uns zu bleiben“, erklärte Stumm. Conradt geht damit in seine zweite Saison bei den Breitenthalern, während Aliakar mittlerweile fast schon zum TuS-Inventar gehört. „Er hat unseren Verein lieb gewonnen“, berichtet Stumm. olp