Kreis Bad Kreuznach. Noch befinden sich die Fußballer der A-Klasse Bad Kreuznach in der Winterpause. Doch schon am kommenden Wochenende ist für einige Kicker die Zeit der Vorbereitung zu Ende, wenn mit vier Nachholspielen die zweite Halbserie eingeläutet wird. Bevor es wieder richtig losgeht, lohnt es sich aber, einen genaueren Blick auf das Kreisoberhaus zu werfen. In einer dreiteiligen Serie beleuchtet der „Oeffentliche“ das bisherige Abschneiden der Mannschaften. Den Anfang machen die fünf Teams zwischen den Rängen 16 und zwölf, die mit den größten Abstiegssorgen zu kämpfen haben.

Eine gebrauchte Hinrunde hat der FSV Bretzenheim (16.) hinter sich. Mit nur einem Zähler steht der langjährige Bezirksligist auf dem letzten Rang. Der nach dem Abstieg völlig neu zusammengestellte Kader ...

Lesezeit für diesen Artikel (834 Wörter): 3 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.