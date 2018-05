Sie waren nie schlechter platziert als auf Rang fünf am 3. Spieltag, aber auch bis zum 25. Spiel nie besser als auf Platz zwei. Wer sich die Fieberkurve der Eisbachtaler A-Jugend betrachtet, erkennt aber vor allem eines: Der älteste Fußballjahrgang der Sportfreunde war unglaublich stabil. Als sie wochenlang mit minimalem Rückstand hinter Rot-Weiß Koblenz lagen, verloren die Jungs um Trainer Ralf Hannappel (rechts) nicht die Nerven. Als sie sich dann endlich an die Spitze setzten, blieben sie cool und lösten jetzt auch ihre letzte schwere Aufgabe mit Bravour: Durch das 4:1 (2:0) bei der JSG Atzelgift in Hachenburg krönten die Eisbachtaler ihr starkes Jahr, in dem sie ja auch noch im Pokalfinale stehen, und machten die Meisterschaft perfekt.

Damit bleibt die Rheinlandliga nach dem Abstieg im Vorjahr ein kurzes Intermezzo, die Eisbachtaler kicken künftig wieder in der Regionalliga. Wegbereiter des Sieges war vor 80 Zuschauern Daniele Parisi, der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.