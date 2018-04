In dieser Szene bleibt Felix Arndt zwar an Luka Tom Schumacher hängen, doch in der dritten Minute des Viertelfinalspiels im Rheinlandpokal der B-Junioren war es der Angreifer der JSG Altenkirchen, der im Duell mit dem Schlussmann der Eisbachtaler Sportfreunde die Nase vorn hatte. Da brachte Arndt die Gastgeber nämlich mit 1:0 in Führung. Dass der Rheinlandliga-Vierte dem Regionalliga-Schlusslicht am Ende trotzdem mit 1:3 (1:1) unterlag, könnte im Nachhinein auch der verpassten Chance auf das 2:0 geschuldet sein, die Tim Weinstock freistehend liegen ließ.

Stattdessen glichen die Eisbachtaler wenig später durch einen Sonntagsschuss von Christian Gehdt aus (11.) und verbuchten fortan auch etwas mehr Spielanteile. Als Jonah Arnolds die Gäste in Führung brachte (65.), ...

