Masters: Wer kann den Karbacher Hattrick verhindern?

Zum 26. Mal wird am Sonntag ab 13 Uhr in Simmern das Masters ausgetragen, allerdings kommt das Stelldichein der besten Teams um den Hans-Christmann-Pokal heuer in einem neuen Gewand daher. Denn zum ersten Mal wird in drei Vierergruppen gespielt. Der Grund: Mittlerweile tummeln sich zehn Mannschaften im überkreislichen Fußball, die per se qualifiziert sind. Da die Futsal-Kreismeister seit geraumer Zeit auch das Bonbon Masters erhalten, wird dieses Jahr aufgestockt – und zwar auf zwölf Teams; der Zweite der FKM bekam ebenfalls ein Ticket, um die drei Vierergruppen zu füllen. Hier kommen die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite weiter.

Karbachs Selim Denguezli (rechts) dürfte am Sonntag beim Masters wieder am Ball sein. Mörschbachs Pascal Endres ist zwar nach seinem Kreuzbandriss wieder fit, aber ein Einsatz in der Halle käme sicherlich noch zu früh. Im Vorjahr besiegten Denguezlis Karbacher die Mörschbacher um Endres im Finale mit 2:0.

Foto: B&P Schmitt

Was geblieben ist: Der Masterssieger erhält 200 Euro Preisgeld und 200 Euro in Form von Gutscheinen. Zudem qualifiziert sich der Gewinner für die Rheinlandmeisterschaft am Sonntag, 3. Februar in Boppard. Für dieses Turnier sind bereits Oberligist FC Karbach und Bezirksligist TuS Kirchberg qualifiziert, theoretisch könnte also auch der Masters-Dritte mitmischen, da ein zusätzliches Ticket für Boppard auf jeden Fall in Simmern ausgespielt wird.

Gruppe A

Freifahrtsschein für Oberligist und Titelverteidiger FC Karbach? Die Konkurrenten SV Oberwesel und SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid (beide Bezirksliga) sowie Neuling und FKM-Finalist SG Niederburg II (Kreisliga B Süd) dürften dem klaren Favoriten kaum gefährlich werden.

Karbach ist als Titelverteidiger bereits für die Rheinlandmeisterschaft am 3. Februar in Boppard qualifiziert. Karbach ist aber auch Titelverteidiger beim Masters, der Oberligist siegte 2016 und 2017 jeweils im Finale gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal. Der FC könnte also den Hattrick schaffen und zum dritten Mal nacheinander siegen. Das gelang bislang nur dem ehemaligen Verbandsligisten Argenthal, der von 1993 bis 1996 sogar viermal nach Gang siegte und von 1999 bis 2001 dreimal. Karbachs Trainer Torsten Schmidt dürfte zwar nicht zwingend nach diesen Rekorden streben und natürlich den Fokus in erster Linie auf die Freiluftrunde beim Oberliga-Zehnten richten. Dennoch sollte sich Karbach in der Gruppe durchsetzen und zudem die besten Karten auf den Masters-Erfolg haben.

Oberwesel ist als Bezirksliga-Aufsteiger erstmals ohne den Umweg FKM beim Masters dabei, für den SVO-Coach Peter Ritter ist das Simmerner Turnier alles andere als Neuland, er nahm bereits mit dem TuS Argenthal, der SG Mörschbach, dem TuS Rheinböllen und dem TSV Emmelshausen daran teil, sechs Titel hat Ritter bereits eingeheimst. Sein SVO dürfte sich mit der lokalen Konkurrenz aus Niederburg um den zweiten Gruppenplatz streiten.

Niederburg ist nicht bekannt als Hallenmannschaft, früher boykottierte der Klub sogar das Masters. Jetzt ist man sogar mit zwei Mannschaften in Simmern vertreten. „Wir werden trotzdem nie eine Futsalhochburg werden“, lacht Trainer Patric Muders: „Sportlich hat das Masters für uns nicht den großen Wert.“ Allerdings hat die SG in der Gruppe A die doppelte Chance, den Lokalrivalen Oberwesel zu schlagen. „Wir wollen die Oberweseler lieber draußen schlagen“, sagt Muders.

Niederburg II ist ein Debütant, der Einzug ins Endspiel bei der Kreismeisterschaft in Kirchberg überraschte viele. Ein Garant dafür war Keeper Pascal Neber, eigentlich Bezirksliga-Stammtorwart. Beim Masters wird Neber aber weiter das Tor der Zweiten hüten. Das interne Duell Niederburg gegen Niederburg II eröffnet am Sonntag das Masters um 13 Uhr.

Gruppe B

Favoriten in dieser Gruppe sind auf den ersten Blick der Rheinlandliga-Tabellenführer TSV Emmelshausen und der Bezirksligist TuS Rheinböllen, komplettiert wird das Feld von Bezirksligist SG Vordereifel und dem FKM-Sieger TuS Kirchberg II (Kreisliga A).

Emmelshausen hat die Favoritenrolle aufgrund seiner Klassenzugehörigkeit inne, allerdings spielte der TSV in den vergangenen Jahren meist mit einer Mischung aus Erster und A-Klassen-Reserve. Das wird auch dieses Mal so sein, wobei Spielertrainer Julian Feit relativiert: „Alle, die dabei sein werden, sind im erweiterten Kader und haben auch schon mit uns trainiert. Wir wollen sicherlich nicht bis weit in den Februar hinein in der Halle spielen, aber wenn wir hinfahren, wollen wir auch das Beste geben. Vielleicht kommen wir ja auch mal weiter.“ Interessant: Im Tor wird Dennis Hysky stehen, der eigentlich nur als Trainingsgast ab und an beim TSV aushilft.

Rheinböllen dürfte in starker Besetzung auftreten, unter anderem mit Rückkehrer Christoph Bittner. Der wurde beim Süwag-Cup in Linz mit elf Treffern Torschützenkönig, der TuS wurde dort vor einer Woche Zweiter. Den gleichen Platz belegte das Team von Trainer Kevin Schneck beim Turnier in Mendig, wo der TuS ebenfalls erst im Endspiel gegen Liga-Rivale Ata Urmitz im Neunmeterschießen verlor. Allerdings wurde bei beiden Turnieren „normaler“ Hallenfußball gespielt.

Vordereifel hat den einen oder anderen guten Hallenkicker in ihren Reihen wie Lukas Mey oder Kevin Dreidoppel. „Einige Jungs sind heiß drauf, einige wollen keine Halle spielen“, sagt SG-Coach Peter Geisen, „wir werden aber mit dem kompletten Kader kommen, die eine Hälfte wird laufen gehen, die andere wird spielen.“

Kirchberg II ist ein Masters-Debütant, obwohl das nur auf dem Papier so ist. „Im Vorjahr haben wir ja für unsere Erste gespielt, es ist also kein richtiges Debüt“, sagt Trainer Frank Hartmann, der auf seinen Torwart Lars Deutsch verzichten muss. Deutsch wurde zum Matchwinner vor fünf Tagen beim Sieg im FKM-Finale gegen Niederburg II.

Gruppe C

TuS Kirchberg, SG Mörschbach/ Argenthal/Liebshausen, SG Mengerschied/Sargenroth/Unzenberg, SG Müden/Treis-Karden/Moselkern – viermal Bezirksliga Mitte heißt es in dieser Gruppe, sie kommt auf den ersten Blick am ausgeglichensten und stärksten daher.

Kirchberg wird als Favorit gehandelt aufgrund der Erfolge auf überregionaler Ebene in den letzten Jahren. Zweimal erreichte das Team von Trainer Christian Schneider das Viertelfinale im DFB-Futsal-Cup. Der TuS nahm zwar immer als Regionalmeister dort teil, aber nie als Masters-Sieger, denn das haben die Kirchberger noch nicht gewonnen. So oder so wird der TuS aber bei der Rheinlandmeisterschaft vertreten sein am 3. Februar in Boppard, denn man qualifizierte sich bereits am vergangenen Wochenende über den Umweg „Einsteigerturnier“ für das FVR-Finale. Die Regionalmeisterschaft wird übrigens dann in Kirchberg am 17. Februar ausgetragen.

Mörschbach hat das Masters im Gegensatz zu Kirchberg schon gewonnen (2007). Coach Siggi Wächter durfte den Pokal auch schon die Höhe stemmen – und zwar bei der ersten Auflage 1993, als er nach der Winterpause für ein halbes Jahr den damaligen Verbandsligisten und Masters-Seriensieger TuS Argenthal (acht Titel) trainierte. Am Sonntag bei der 26. Auflage wird Wächter nicht da sein, er weilt im Urlaub. „Es werden bei uns hauptsächlich junge Leute spielen, die Älteren haben Pause und werden trainieren“, sagt Wächter.

Mengerschied nahm wie Kirchberg schon am DFB-Futsal-Viertelfinale teil. 2012 war das in Simmern gegen das Team Yasar, die damalige SG Unzenberg/Sargenroth verlor 6:7. Sicher hat das Team von Andreas Auler und Christoph Braun starke Hallenkicker in seinen Reihen, aber der Fokus liegt eindeutig auf der restlichen Saison, in der das Schlusslicht den Abstieg aus der Bezirksliga verhindern will.

Müden war der letzte COC-Klub, der im Finale stand – und das ist mittlerweile elf Jahre her (2:5 gegen Mörschbach). Wie man das Masters gewinnt, weiß Florian Bauer. Er stand bei Karbach die vergangenen beiden Jahre im Tor, am Sonntag geht Bauer, der bekanntlich im Sommer zurück nach Karbach wechselt, bei Müden in die Kiste. „Die Gruppe C ist extrem stark, aber wir haben eine gute Mannschaft, alles ist möglich“, sagt Bauer, für den das Masters „nix Besonderes“ mehr ist: „Seit hier Futsal gespielt wird und du als Torwart aus sechs Metern die Dinger um die Ohren kommst, ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig.“

Mirko Bernd/Michael Bongard