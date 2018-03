Aus unserem Archiv

Simmern/Cochem

In insgesamt 14 Gruppen haben die Jugendfußballer aus dem Kreis Hunsrück/Mosel am Wochenende ihre Halb- und Viertelfinals ausgespielt – wie hier in Simmern die D-Junioren der JSG Cochem II (links) und der JSG Kastellaun, die sich 2:2 trennten und als Gruppenvierter (Cochem II) und -fünfter die Gruppe beendeten. Sie kamen aber wie die meisten Mannschaften in die nächste Runde.