Vogt und Müller lassen SVB jubeln

Aus unserem Archiv

Niederwörresbach

21 Partien waren bei der Ü32-Hallenmeisterschaft der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen im Niederwörresbacher Sportzentrum angesetzt. Und der Spielplan-Gestalter hatte ein gutes Händchen bewiesen, denn erst in den Begegnungen 20 und 21 fielen die Entscheidungen, wer sich für das Kreis-Masters im Februar in Rhaunen qualifiziert. Der SV Bundenbach durfte sich am Ende über den Turniersieg freuen, die SG Bergen/Berschweiler begleitet ihn in die Idarwaldhalle.