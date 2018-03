Kreis-Referees sind in Hallen-Endrunden außen vor: Gast-Schiedsrichter überzeugen

Da staunten die Zuschauer bei der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld nicht schlecht. Die Schiedsrichter kamen nicht aus dem Kreis Birkenfeld. Drei Referees von der Schiedsrichtervereinigung Kaiserslautern-Donnersberg leiteten die Spiele.

Einst in der Bundesliga aktiv, nun in der Birkenfelder Bergsporthalle als Unparteiischer am Ball: Schiedsrichter Wolfgang Adam aus Rockenhausen erwies sich als souveräner Spielleiter.

Foto: Joachim Hähn

Markus Schwinn, der Schiedsrichter-Obmann des Kreises Birkenfeld, erklärte: „Der Grund für diese Entscheidung liegt in den Vorkommnissen im vergangenen Jahr. Damals ist bei der Stadtmeisterschaft in Idar-Oberstein einer unserer Schiedsrichter tätlich angegriffen worden. Auch bei der Kreisendrunde in Birkenfeld gab es Ausschreitungen. Wir wollten unsere Referees diesmal aus der Schusslinie nehmen.“ Und so wurden bei der Meisterschaft der VG Birkenfeld Referees aus einem anderen Kreis angesetzt – und bei der Endrunde in Idar-Oberstein wird das genauso sein.

In Birkenfeld schlug diese Maßnahme voll ein. Die Schiedsrichter aus dem Kreis Donnersberg boten hervorragende Leistungen, es gab nur wenige Diskussionen und nicht den Ansatz von Aggressivität oder gar Ausschreitungen. Es mag daran gelegen haben, dass die Referees unbedarft zu Werke gegangen sind, aber vor allem waren die drei Männer einfach gut. Sie verfolgten die gleiche Linie, ließen das vom Futsal bekannte Zeitanzählen mit erhobener Hand und konzentrierten sich auf die wichtigen Dinge. Sehr gut war die Art und Weise, wie sie mit Freistößen umgingen. Wenn der Schütze eine Mauer wollte, dann hielten sie die Uhr an und nahmen sich Zeit, um den Abstand einzufordern. Alleine mit dieser kleinen Maßnahme nahmen sie viel Druck und Aufregung.

Bemerkenswert: Alle drei hatten richtig Spaß beim Turnier. „Das ist seit langer, langer Zeit die beste Stimmung, die ich bei einem Hallenturnier erlebt habe“, sagte Wolfgang Adam aus Rockenhausen und ergänzte: „Eine wunderbare Atmosphäre. Man kann sich sogar mit den Zuschauern unterhalten.“ Nun ist dieser Referee sicherlich auch nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, schließlich hat er einiges in seiner Karriere erlebt. Bis in die Bundesliga hat er es gebracht und gehörte dort zum Gespann von Markus Merk und dem Idar-Obersteiner Herbert Eli. Gerade deshalb ist ein Lob aus seinem Mund wie ein Ritterschlag für das Turnier in Birkenfeld.

Ob die Maßnahme von Schwinn richtig war, ist erst nach dem Turnier in Idar-Oberstein abschließend zu beurteilen – doch die Titelkämpfe in Birkenfeld lassen hoffen, dass sich das Verhältnis zwischen einigen Vereinen und einigen Zuschauern normalisiert – und zwar nicht nur wegen Wolfgang Adam, sondern auch wegen der Schiedsrichter, die in der Vorrunde souverän geleitet haben. Und die kamen aus dem Kreis Birkenfeld.

Von unserem Redakteur Sascha Nicolay