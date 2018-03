Kakala baut auf heiße Mischung

Der SC Idar-Oberstein vertritt den Kreis Birkenfeld am Sonntag in der IGS-Halle in Contwig bei der Futsal-Südwestmeisterschaft. „Wir nehmen das sehr ernst, die Jungs sollen aber vor allem Spaß haben“, sagt Tomasz Kakala, der das Idarer Team in der Nähe von Zweibrücken betreuen wird.

Voller Körpereinsatz auch beim Futsal: Der Spieler des SC Idar-Oberstein (rotes Trikot) setzt sich bei der Kreismeisterschaft gegen einen Konkurrenten des Bollenbacher SV durch und will mit seinem Team auch am Sonntag bei der Südwestmeisterschaft in Contwig überzeugen.

Foto: Joachim Hähn

Kakala kündigt eine schlagkräftige und heiße Mischung aus zweiter Mannschaft, A-Junioren und jungen Oberliga-Spielern an. So plant er mit Michael Komarow und Tim Oberländer aus dem Kader von Oberliga-Trainer Murat Yasar. „Das wird die gleiche Mannschaft sein, mit der wir auch die Kreismeisterschaft bestritten haben“, sagt Kakala. In Birkenfeld holten sich die Idarer im Dezember den Titel. „Bei uns im Kreis wird Futsal nicht so ernst genommen im Vergleich zum normalen Hallenfußball. Wir als Team sind es aber konzentriert angegangen, und so werden wir das auch am Sonntag wieder machen“, erklärt der Coach. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen keine spezielle Futsal-Einheit in der Halle. „Die Vorbereitung auf die Feldsaison steht eindeutig im Vordergrund. Wir nehmen da auf Futsal keine Rücksicht“, sagt Kakala.

In der Vorrunde dürfte der TuS Hohenecken der stärkste Konkurrent sein. Bereits in den Vorjahren waren die Männer aus dem Kaiserslauterer Vorort ein heißes Eisen im Titelfeuer. Zudem gehörten die TuS-Jugendteams in der Vergangenheit immer zu den stärksten Futsal-Mannschaften. Weitere Vorrundengegner des SC Idar in Gruppe eins sind die A-Klassen-Klubs TSV Mainz-Ebersheim (Kreis Mainz-Bingen) und TuS Neuhausen (Kreis Alzey-Worms). Alle Teams müssen von Beginn an konzentriert auftreten. Ausrutscher sind in der Vorrunde verboten, denn nur der Gruppensieger kommt definitiv weiter. Das Halbfinale komplettiert der beste Gruppenzweite.

In der Gruppe zwei sind die Futsalspezialisten des TSG Mainz-Bretzenheim und Verbandsliga-Spitzenreiter FC Arminia Ludwigshafen favorisiert. Für ihn läuft auch Nico Pantano auf. Der Ex-Idarer ist einer von zwei DFB-Auswahlspielern im Südwesten. Zudem sind in dieser Gruppe der TuS Knittelsheim und der SV Gundersweiler zu finden. Die Gruppe drei bilden der ASV Heßheim, der SVN Zweibrücken, der FSV Schifferstadt und Titelverteidiger SG Meisenheim.

Bei der SGM darf der Baumholderer Marius Gedratis trotz seiner Roten Karten aus dem Kreismeisterschafts-Finale auflaufen. Er erhielt lediglich eine Geldstrafe. Die Meisenheimer wollen wie die Idarer das Halbfinale erreichen und wissen, was sie dann erwartet. SGM-Trainer Andy Baumgartner sagt: „In der K.-o.-Runde kommt es auf Kleinigkeiten an. Der SC Idar wird beispielsweise sehr stark sein. Ich habe noch nie gegen eine von Tomasz Kakala betreute Mannschaft gespielt, die nicht erstklassig eingestellt war.“ Olaf Paare