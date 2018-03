Drei Tage Hallenfußball in Kirn: Spaß der Kinder ist beim Basalt-Cup entscheidend

Der VfR Kirn freut sich auf 56 Mannschaften, die den Basalt-Cup in der Kyrau-Halle wieder zu einem Hallen-Spektakel machen werden. Die 56 Teams verteilen sich auf sieben Turniere und drei Tage. Am heutigen Freitag geht es mit den G-Junioren um 16 Uhr los. Den Abschluss bilden die C-Junioren-Fußballer am Sonntag um 14.05 Uhr.

Flugeinlage: Der D-Junioren-Spieler der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach (rotes Trikot, gegen die JSG Kirner Land) versucht, spektakulär an den Ball zu kommen. Auch beim Basalt-Cup 2018 geht es rund.

Foto: Klaus Castor

„Wir setzen auf Bewährtes“, erklärt Marko Valentin, der Jugendleiter des VfR. So haben die Kirner jedes Turnier erneut in einen engen Zeitrahmen gepackt, lange Wartezeiten für die Teams sollen vermieden werden. Zudem bietet der VfR auch Spielgelegenheiten für zweite Mannschaften und eine gute Bewirtung der Gäste an. „Im Vordergrund steht der Spaß der Kinder und Jugendlichen am Hallenfußball“, erläutert Valentin. Auch die Preise für die Sieger wurden altersgerecht gestaltet: Es gibt Pokale, Medaillen und Geldprämien.

Die Bedingungen in Kirn kommen bei den Gästen gut an. Obwohl das Turnier noch in den Ferien liegt und nicht über eine Bande verfügt, genießt es eine hohe Anziehungskraft. „Das gilt vor allem für die jüngeren Jahrgänge“, erläutert der VfR-Jugendleiter. Austragungsort der 22. Auflage des Turniers ist erneut die Kyrau-Halle. Neben den G-Junioren laufen heute Abend (19 Uhr) auch die A-Junioren auf. Der Samstag gehört den F-Junioren (9.30 Uhr), den D-Junioren (13.35 Uhr) und den B-Junioren (18.15 Uhr). Den Sonntagmorgen eröffnen die E-Junioren um 9.30 Uhr. olp