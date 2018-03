Baumgartner setzt auf Lawnik: SG Meisenheim fährt zur Futsal-Südwestmeisterschaft

Titelverteidigung Nummer eins ist geglückt: Auf Kreisebene wiederholte die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach vor zehn Tagen ihren Futsal-Triumph. Das Unternehmen zweite Titelverteidigung steht am Sonntag an, ab 10 Uhr ermitteln zwölf Teams in der IGS-Halle in Contwig (bei Zweibrücken) den Südwestmeister.

Und rein mit dem Ball: Der Meisenheimer Luca Baderschneider (schwarzes Trikot) versetzt im Finale der Kreismeisterschaft den Torwart von Karadeniz Kreuznach. Auch am Sonntag möchte er mit der SGM zaubern.

Foto: Klaus Castor

„Es ist schwer zu sagen, mit welchen Ambitionen wir dort hinfahren“, sagt SGM-Trainer Andy Baumgartner und erklärt: „Im Vergleich zum Vorjahr hat unser Team ein anderes Gesicht bekommen, ist jünger geworden. Wir spielen deshalb auch anders. Doch das war ja in Bad Kreuznach auch schon so, und da fand ich uns richtig gut.“ Souverän wurden die Meisenheimer Kreismeister und dürfen nun die Farben des Fußballkreises in Contwig vertreten.

Ein Ziel gibt es dort auf jeden Fall, Baumgartner sagt: „Wir wollen die Gruppenphase überstehen.“ In den beiden B-Klassen-Klubs ASV Heßheim (Kreis Rhein-Pfalz) und SVN Zweibrücken (Kreis Pirmasens/Zweibrücken) warten in der Gruppe drei nicht die allergrößten Hürden, auf Augenhöhe könnte Ost-Landesligist FSV Schifferstadt (Kreis Rhein-Mittelhardt) agieren. „Wir nehmen auch in der Vorrunde jeden Gegner ernst. Vier gute Spieler können in einem Team schon viel bewegen“, verdeutlicht Baumgartner.

Es gilt für alle Teams, von Anfang an konzentriert zu sein. Denn nur der Gruppensieger kommt definitiv weiter, der beste Gruppenzweite komplettiert das Halbfinale. „In der K.-o.-Runde werden Kleinigkeiten entscheiden“, vermutet Baumgartner ab dem Halbfinale enge Partien. Die Qualität der Gegner wird dann auf jeden Fall höher sein. In Gruppe zwei warten in Verbandsliga-Spitzenreiter FC Arminia Ludwigshafen (mit DFB-Auswahlspieler Nico Pantano) und den Futsal-Spezialisten der TSG Mainz-Bretzenheim zwei Kracher. Sie müssen sich in der Vorrunde mit dem TuS Knittelsheim und dem SV Gundersweiler auseinandersetzen.

In der Gruppe eins gehen der TuS Hohenecken und der SC Idar-Oberstein favorisiert ins Rennen, zudem laufen dort der TuS Neuhausen und der TSV Mainz-Ebersheim auf. „Im Jugendbereich lautete das Finale oft JSG Meisenheim gegen TuS Hohenecken. Deshalb erwarte ich vom TuS ein starkes Team. Und der SC Idar wird von Tomasz Kakala betreut. Ich habe noch nie gegen eine von ihm betreute Mannschaft gespielt, die nicht erstklassig eingestellt war“, sagt Baumgartner.

Der Kader der Meisenheimer wird sich im Vergleich zur Kreismeisterschaft verändern. Max Sponheimer steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Dafür plant Baumgartner mit dem in der Halle starken Benny Schmell. Ob dessen Cousin Christoph Schmell mitfährt, steht noch nicht fest. Marius Gedratis, ein Futsal-Ass, darf auflaufen. Seine Rote Karte im Kreisfinale gegen Karadeniz Bad Kreuznach wurde lediglich mit einer Geldstrafe belegt. Verlassen können sich die Meisenheimer auch wieder auf ihre Fans. Die zweite Mannschaft wird die SGM wieder lautstark und mit Trommeln unterstützen.

„Auf dem Spielfeld setze ich vor allem auf Christoph Lawnik. Er ist beim Futsal immer extrem motiviert“, sagt Baumgartner, der anfügt: „Futsal ist uns wichtig. Wir alle spielen das gerne.“ Aus Spaß kann dann auch schnell wieder Erfolg werden. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Regionalmeisterschaft am 18. Februar im Fußballverband Rheinland. Und dann werden die Tickets für die DM ausgespielt. Dort schaffte es die SGM im Vorjahr bis ins Achtelfinale. Doch das zu wiederholen, ist noch ein weiter Weg. Der erste Meilenstein in diese Richtung steht in Contwig. Olaf Paare