Auswechselbänke sorgen für Wirbel: Neuerungen sind bei Stadtmeisterschaft nicht gern gesehen

An den beiden Vorrundentagen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Idar-Oberstein strömten jeweils mehr als 400 Zuschauer in die Halle. Kenner des Turniers dürften ziemlich schnell einige kleine Veränderungen im Ablauf festgesellt haben.

Der Tiefensteiner Philipp Lenz geht beherzt gegen Tim Oberländer (SC Idar-Oberstein, links) in den Zweikampf. Oberländer markierte beim 4:1-Erfolg des favorisierten Oberligisten den Treffer zum 1:0.

Die Schiedsrichter, die diesmal aus dem Kreis Kaiserslautern gestellt wurden, leiteten die 20 Begegnungen erstmals von der Seite der Turnierleitung. Zudem wurden vor den Tribünen Ordner aus den Vereinen eingesetzt. Die neu positionierten Auswechselbänke, die seitlich der Tore platziert wurden, entpuppten sich derweil als radikalste Änderung. Diese Neuerung stieß bei einigen Spielern und Trainern auf Kritik. „Ich finde, es ist ein Unding, diese Bänke in die Ecke zu stellen“, ärgerte sich beispielsweise Armin Decker, Trainer des ASV Idar-Oberstein.

Decker erklärte: „Zu Beginn war es ja noch so, dass die Auswechselbänke auf der Seite der Turnierleitung gestanden haben und du als Trainer nicht einmal die Möglichkeit hattest, die Zeittafel zu sehen.“ Diesen Umstand monierte Decker bei der Turnierleitung. Armin Vogt vom Sportamt Idar-Oberstein, der die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gemeinsam mit dem Stadtverband Sporttreibender Vereine organisiert, stellte klar: „Armin Decker hat das völlig zurecht kritisiert. Da haben wir einen Fehler gemacht und deshalb auch darauf reagiert und die Bänke auf die gegenüberliegende Seite gestellt.“ Doch in den Augen einiger Trainer löste diese Änderung nur einen kleinen Teil der entstandenen Probleme. „Ich habe zeitweise überlegt, ob ich mich nicht besser auf die Tribüne setzen soll, weil es von dieser Position kaum möglich war, auf die Spieler einzuwirken“, beklagte beispielsweise BSV-Trainer Sascha Nicolay. Ins selbe Horn blies Artur Magel, der den VfL Weierbach in der Halle betreute: „Ich war erst einmal ziemlich überrascht über diese Änderung und sehe auch nicht wirklich einen Sinn. Für einen Trainer ist es natürlich eine ganz andere Sichtweise, und man kann nicht mit jedem Spieler kommunizieren.“

Doch nicht nur die Kommunikation mit den Akteuren bereitete den Trainern Schwierigkeiten. Auch die Wechsel sorgten für Probleme. „Ich persönlich finde, dass das Auswechseln sich dadurch viel schwieriger gestalten lässt. Als Stürmer hast du im dümmsten Fall 30 Meter zu laufen“, betonte Timmy Lorenz, Spielertrainer des TuS Tiefenstein. Justus Klein, Offensivspieler des SC Idar-Oberstein, sah das ähnlich: „Speziell für die Offensivspieler ist es extrem schwierig, den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln zu finden, weil man zum einen durch die halbe Halle laufen muss und sich auch aufgrund des Regelwerks ziemlich wenige Möglichkeiten zur Auswechslung ergeben.“

Armin Vogt konnte die Kritik der Trainer und Spieler nachvollziehen, hielt aber dennoch fest, dass die Turnierleitung die Änderung insgesamt positiv bewertete: „Als die Teams noch an der Mittellinie saßen, war es häufig so, dass bei hitzigen Situationen auch die Ersatzspieler aufgesprungen sind und zusätzliche Hektik hineingebracht haben. Es war diesmal wesentlich entspannter.“ Zudem sei die Entscheidung, die Auswechselbänke seitlich der Tore zu platzieren, auch in Abstimmung mit den Schiedsrichtern aus dem Kreis Kaiserslautern gefallen. „Die Unparteiischen aus Kaiserslautern haben uns erzählt, dass diese Form des Wechselns in ihrem Kreisverband gang und gäbe ist“, betonte Vogt.

Neben der geänderten Position der Auswechselbänke leiteten die Schiedsrichter die Begegnungen in diesem Jahr erstmals auf der Seite der Turnierleitung. Zudem mussten die Vereine Ordner abstellen, die dafür Sorgen tragen sollten, dass keine Zuschauer den Hallenboden betreten. „Das waren bindende Vorgaben vom SWFV, genauso wie die Tatsache, dass die Schiedsrichter in diesem Jahr nicht aus dem Kreis Birkenfeld kommen sollten“, sagte Vogt. Reagiert wurde damit auf die Geschehnisse im vergangenen Jahr, als bei den Stadtmeisterschaften ein Schiedsrichter von einem Anhänger des FC Hohl Idar-Oberstein tätlich angegriffen worden war und beim Hallenmasters in Birkenfeld Platzstürme von Zuschauern sowie vermehrt heftige Beleidigungen gegen Unparteiische zu vernehmen gewesen waren. Doch gerade die Tatsache, dass auch die Auswechselbänke umgestellt wurden, fand Armin Decker übertrieben. „Das war vergangenes Jahr ein einmaliger Vorfall. Darauf so zu reagieren, finde ich eindeutig überzogen.“ BSV-Coach Nicolay pflichtete seinem Kollegen bei: „Ich verstehe die Entscheidung auf der einen Seite, aber insgesamt wird mir dabei ein zu großes Fass aufgemacht, auch wenn dieser einmalige Vorfall aus dem vergangenen Jahr natürlich völlig inakzeptabel war.“

Für Decker ergeben sich für die Endrunde am kommenden Samstag noch weitere Probleme: „In der Vorrunde konnten die Spieler ja noch auf der Tribüne Platz nehmen, weil die Halle nicht komplett gefüllt war. Am Samstag werden die Ränge aber voll sein. Wo sollen denn da die Spieler sitzen?“ Organisator Vogt ist sich des Problems durchaus bewusst. „Die Teams werden dann voraussichtlich am Spielfeldrand Platz nehmen“, sagte der Mitveranstalter und erklärte weiter: „Wir arbeiten derzeit an einer guten Lösung.“

