Eine prächtige Kulisse von 226 zahlenden Zuschauern bildete den Rahmen für eine bemerkenswerte Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Alten Herren. Bemerkenswert war das Turnier deshalb, weil es auf gutem Niveau bei glänzender Stimmung stattfand und am Ende einen überraschenden Gewinner hatte. Der VfL Algenrodt setzte sich die AH-Krone des Kreises Birkenfeld auf. Beim Stadtturnier in Idar-Oberstein war der VfL Zweiter hinter dem SC Idar geworden. In der Idarwaldhalle in Rhaunen drehte das Team den Spieß um und verwies den SC auf Rang zwei. Genauso viele Punkte wie der SC Idar-Oberstein sammelte der SV Bundenbach und wurde damit Dritter. Ein Tor fehlte zu Platz zwei. Meisterlich waren die Bundenbacher Anhänger. Fair und lautstark feuerten sie ihr Team an und waren hauptverantwortlich für jede Menge Leben in der Bude.

„Mit dem Titelgewinn haben wir wirklich nicht gerechnet. Wir wollten unter die ersten drei“, sagte Torwart Bastian Tasch, einer von drei Schlüsselspielern des VfL Algenrodt. Die beiden anderen waren „Aufbauspieler“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (434 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.