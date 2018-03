Budenzauber lockt nach Polch, Mendig und Plaidt

Am Wochenende haben Freunde des Hallenfußballs die Qual der Wahl. Gekickt wird in Plaidt, Polch und Mendig.

Pellenz-Supercup

Auch in diesem Jahr wollen Ausrichter FC Alemannia Plaidt (grün-weiße Spielkleidung) und die SG 99 Andernach (auf dem Bild eine Spielszene aus dem Vorjahr) für Spannung beim Pellenz-Supercup sorgen.

Foto: Andreas Walz

Auch 2018 lädt der FC Alemannia Plaidt am ersten und zweiten Wochenende des Jahres zum Pellenz-Supercup in die Sporthalle der IGS Pellenz in Plaidt ein. Die 31. Auflage der Turnierserie startet bereits am heutigen Freitag mit diversen Juniorenturnieren. Am Samstag folgt neben dem Turnier der F- und C-Junioren das überregional besetzte Turnier der E-Junioren. Zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr hat sich der Nachwuchs von Vereinen wie Viktoria Köln, Alemannia Aachen, Kickers Offenbach und dem SV Wehen Wiesbaden angekündigt. Komplettiert wird das Feld durch die E-Junioren der TuS Koblenz, des SV Eintracht Trier, der SG 2000 Mülheim-Kärlich und des FC Plaidt.

Einen Tag später greifen am Sonntag ab 15 Uhr auch die Seniorenteams ab Kreisliga A nach der Krone des Pellenz-Supercups. Neben Titelverteidiger TuS Mayen aus der Rheinlandliga schickt auch Klassenkonkurrent SG 99 Andernach eine Mannschaft ins Rennen. Neben dem VfL Osterspai und den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen, wollen auch A-Ligist SV Rheinland Mayen, B-Ligist SG Eich/Nickenich/Kell, A-Ligist DJK Kruft/Kretz, sowie der ausrichtende A-Ligist FC Alemannia Plaidt ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitreden. Am darauf folgenden Wochenende steigt dann der zweite Teil des Pellenz-Supercups mit weiteren Juniorenturnieren, einem Turnier der Kreisligen B bis D und einem Turnier für Hobby- und Freizeitmannschaften.

Meisterschaft der VG Mendig

Ab dem heutigen Freitagabend startet in der Mendiger Kreissporthalle die sechste Auflage der offenen Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Mendig. Der Startschuss am heutigen Abend fällt um 17.30 Uhr mit dem Qualifikationsturnier der Senioren. In zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften werden jeweils zwei Sieger ausgespielt, die sonntags ins Teilnehmerfeld des Hauptturniers einziehen werden. Am Samstag folgt ab 13 Uhr ein Turnier für Hobby- und Freizeitmannschaften, ehe am Sonntag um 10.30 Uhr das Hauptturnier startet. Hier stehen sich in der Gruppe A Ausrichter und Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell, Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich sowie die beiden Bezirksligisten FC Metternich und SV Anadoluspor Koblenz gegenüber.

In der Gruppe B führt der Rheinlandligist SG 99 Andernach das Feld an. Dahinter rechnen sich die beiden Bezirksliga-Vertreter Ata Sport Urmitz und TuS Rheinböllen ebenso Chancen auf ein Weiterkommen aus wie die U19 der TuS Koblenz. Komplettiert werden die Gruppen jeweils durch einen Qualifikanten vom Freitagabend. Das Finale ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Mendigs Sportlicher Leiter Frank Schmitz hofft auf einen regen Zuschauerandrang: „Wir haben trotz der Terminprobleme wieder attraktive Teilnehmerfelder zusammenstellen können und hoffen, dass wir dadurch auch den einen oder anderen Fußballbegeisterten in die Halle locken können.“

Meisterschaft der VG Maifeld

Nachdem unter der Woche schon diverse Altersklassen im Juniorenbereich ihren Hallenfußball-Titelträger der Verbandsgemeinde Maifeld ausgespielt haben, steigt am Samstag das Turnier der Seniorenteams in der Maifeldhalle in Polch. Ab 14.30 Uhr greifen dort unter der Leitung des diesjährigen Ausrichters SV Ochtendung insgesamt acht Team im Modus jeder gegen jeden nach der Krone des Verbandsgemeindemeisters.

Der Bezirksligist und Vorjahressieger SG Elztal wird wohl auch in diesem Jahr die gejagte Mannschaft sein, aber auch die Zweitvertretung des klassenhöchsten Vertreters darf sich Hoffnungen auf einen Überraschungserfolg machen. Der Trainer der ersten Garnitur, Bernd Pauly, will die Titelverteidigung, weiß aber gleichzeitig auch um die Schwere der Aufgabe: „Wir sind in diesem Jahr ein wenig von Verletzungen gebeutelt, wollen aber dennoch unserer Favoritenrolle gerecht werden. Die anderen Teams, allen voran die SG Maifeld, werden uns aber sicherlich alles abverlangen.“ Ebenfalls gute Chancen auf den Titelgewinn dürfte sich B-Ligist SG Maifeld ausrechnen. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Durben gewann in den vergangenen drei Jahren zwei Mal das Turnier und hofft auch in diesem Jahr auf den ganz großen Wurf. „Meine Jungs freuen sich richtig auf das Turnier und die Hallensaison. Wir wollen es Elztal mindestens so schwer,wie möglich machen“, sagt Durben.

Neben der Zweitvertretung der SG Maifeld ist auch der SV Ruitsch/Kerben mit den Routiniers Marc Schweitzer und Markus Klimusch immer wieder für eine Überraschung gut. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von der FSG Wierschem/Lasserg, der SG Nettetal Rüber II und den A-Junioren der SG Maifeld. Jan Müller