Erstmals behielten die Fußballerinnen der SG Altendiez/Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga die Oberhand bei der heimstarken SG Schleidweiler, mit einem 4:3 (3:2)-Erfolg kehrte das Team von Trainer Sascha Baier aus der Eifel an den Wirt zurück. Dabei ließen sich die Blauen auch nicht vom frühen Rückstand schocken. Lara Hoffmann drehte die Partie mit einem Doppelpack (14., 17.). Per Strafstoß erhöhte Dilan Gökay auf 1:3 (24.), fortan spielten die Gäste in Überzahl.

Ebenfalls per Elfmeter verkürzten die Einheimischen kurz darauf (29.) und glichen sogar in der 56. Minute aus. Doch nur sechs Minuten später netzte abermals Lara Hoffmann mit ihrem dritten Treffer ...

