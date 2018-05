„Ein Elfmeterschießen muss ich nicht mehr haben“, hatte Tobias Blatt vor dem großen Rheinlandpokalfinale seiner Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach gegen Klassenrivale 1. FFC Montabaur in Schweich gesagt. Er sollte es aber bekommen. Und wenn er gewusst hätte, dass seine Mannschaft es so nervensicher gewinnt, hätte er wohl eingeschlagen. Alle fünf Strafstöße verwandelten die Holzbacherinnen, bei Montabaur verschoss Luisa Limbach. Nach dem letzten verwandelten Elfer von Lena Kliebe gab es kein Halten mehr beim SV, der sich damit zum zweiten Mal in Folge für den DFB-Pokal qualifizierte. Im Vorjahr noch als Finalverlierer, heuer als der jubelnde Sieger. Nach 90 und 120 Minuten hatte es übrigens 1:1 gestanden.

Der Akkuhandy von Blatt war leer, aber der von Abteilungsleiterin Michelle Backes nicht, sie reichte an den „geschafften“ Trainer weiter: „Heute trinke ich mal mit den Mädels mit. Normalerweise mache ...

